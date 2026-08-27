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После провала со «Спартаком» питерцы ответят разгромом в Воронеже. Прогноз на «Факел» — «Зенит»

После провала со «Спартаком» питерцы ответят разгромом в Воронеже. Прогноз на «Факел» — «Зенит»

С аутсайдером проблем не будет.В шестом туре РПЛ «Факел» на своем поле примет «Зенит». Хозяева пока не выиграли ни одного матча чемпионата, а петербуржцы уступили в Москве прямому конкуренту за титул — «Спартаку».

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