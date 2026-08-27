С аутсайдером проблем не будет.В шестом туре РПЛ «Факел» на своем поле примет «Зенит». Хозяева пока не выиграли ни одного матча чемпионата, а петербуржцы уступили в Москве прямому конкуренту за титул — «Спартаку».
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