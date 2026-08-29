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«Надеюсь, судьи станут обращать внимание на провокаторов» -защитник «Зенита» Дивеев извинился за удаление в матче с «Факелом»

«Надеюсь, судьи станут обращать внимание на провокаторов» -защитник «Зенита» Дивеев извинился за удаление в матче с «Факелом»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал своё удаление в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0).

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