Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года

Мария Захарова: Пусть Джонсон даже не мечтает об уходе России из новых регионов @ Софья Сандурская/ТАСС Tекст: Рафаэль Фахрутдинов Россия не собирается уходить с освобожденных в ходе СВО территорий, вопреки русофобским ожиданиям в Лондоне, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова.