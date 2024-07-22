Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года

Мария Захарова: Пусть Джонсон даже не мечтает об уходе России из новых регионов @ Софья Сандурская/ТАСС Tекст: Рафаэль Фахрутдинов Россия не собирается уходить с освобожденных в ходе СВО территорий, вопреки русофобским ожиданиям в Лондоне, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова.
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