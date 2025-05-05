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    Я так понял, что это вы про себя написали! Лично мне история моей страны очень нравится и не просто нравится, я горжу...Николай Патрушев ...
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Николай Патрушев считает, что Запад бредит сценариями ядерного апокалипсиса

Николай Патрушев считает, что Запад бредит сценариями ядерного апокалипсиса

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что западные страны, стремясь сохранить свое влияние, занимаются спекуляциями на тему ядерного апокалипсиса и поддерживают неонацистские элементы.

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Комментарии
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Вячеслав 5
доброта спасёт мир-добро должно быть с кулаками и что делать.
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4 час.
Юрий Белов
Так точно!🤝
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2 час.
Андрей
Я так понял, что это вы про себя написали! Лично мне история моей страны очень нравится и не просто нравится, я горжусь историей России от князя Олега и до сегодняшнего дня! А хамят в интернете в основном люди недалекие.. Ведь мы с вами на брудершафт не пили?
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2 час.
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