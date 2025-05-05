Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что западные страны, стремясь сохранить свое влияние, занимаются спекуляциями на тему ядерного апокалипсиса и поддерживают неонацистские элементы.
Николай Патрушев считает, что Запад бредит сценариями ядерного апокалипсиса
Комментарии
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Вячеслав 5
доброта спасёт мир-добро должно быть с кулаками и что делать.
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4 час.
Юрий Белов
Так точно!🤝
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2 час.
Андрей
Я так понял, что это вы про себя написали! Лично мне история моей страны очень нравится и не просто нравится, я горжусь историей России от князя Олега и до сегодняшнего дня! А хамят в интернете в основном люди недалекие.. Ведь мы с вами на брудершафт не пили?
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2 час.
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