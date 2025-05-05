Николай Патрушев считает, что Запад бредит сценариями ядерного апокалипсиса

Андрей

Я так понял, что это вы про себя написали! Лично мне история моей страны очень нравится и не просто нравится, я горжусь историей России от князя Олега и до сегодняшнего дня! А хамят в интернете в основном люди недалекие.. Ведь мы с вами на брудершафт не пили?