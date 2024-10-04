Ветеринар назвала «тревожные звоночки» в поведении питомцев

Поведение у питомцев может меняться из-за проблем с физическим или психическим здоровьем, при этом владельцы не всегда уделяют этим тревожным звоночкам должного внимания, рассказала ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Наталья Грезина.
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