Ветеринар назвала «тревожные звоночки» в поведении питомцев

Политика как она есть

Поведение у питомцев может меняться из-за проблем с физическим или психическим здоровьем, при этом владельцы не всегда уделяют этим тревожным звоночкам должного внимания, рассказала ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Наталья Грезина.