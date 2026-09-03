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Нижегородская правда

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Правда или ложь: трамваи в Нижнем Новгороде будут останавливаться по требованию?

Правда или ложь: трамваи в Нижнем Новгороде будут останавливаться по требованию?

В Нижнем Новгороде все трамваи оборудуют адресными кнопками открытия. С помощью таких умных кнопок трамваи будут впускать и выпускать пассажиров только по их сигналу, как когда-то в маршрутках.

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