Сергеев: бой против Сото был тяжелым

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Россиянин Сергей Сергеев после победы над кубинцем Хорхе Мануэлем Сото в поединке турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ", состоявшемся в Ледовом дворце "Марий Эл" в Йошкар-Оле, заявил, что бой против боксера с Кубы был тяжелым.