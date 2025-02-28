Сергеев: бой против Сото был тяжелым

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Россиянин Сергей Сергеев после победы над кубинцем Хорхе Мануэлем Сото в поединке турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ", состоявшемся в Ледовом дворце "Марий Эл" в Йошкар-Оле, заявил, что бой против боксера с Кубы был тяжелым.
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