Российские моряки спасли захваченное пиратами судно в Гвинейском заливе

Москва, 26 октября. Корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» получил сигнал бедствия от панамского контейнеровоза в Гвинейском заливе, после чего немедленно отправил кораблю на подмогу вертолет Ка-27ПС с морпехами, информирует Минобороны.