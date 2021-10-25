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Российские моряки спасли захваченное пиратами судно в Гвинейском заливе

Российские моряки спасли захваченное пиратами судно в Гвинейском заливе

Москва, 26 октября. Корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» получил сигнал бедствия от панамского контейнеровоза в Гвинейском заливе, после чего немедленно отправил кораблю на подмогу вертолет Ка-27ПС с морпехами, информирует Минобороны.

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