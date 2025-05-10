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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«У «Краснодара» есть весомый аргумент против ЦСКА – Кордоба и Сперцян. Эти двое высасывают голы буквально из пальца». Григорян о матче 28-го тура

«У «Краснодара» есть весомый аргумент против ЦСКА – Кордоба и Сперцян. Эти двое высасывают голы буквально из пальца». Григорян о матче 28-го тура

Матч 28‑го тура Мир РПЛ пройдет сегодня в Москве. «Статистика иногда упрямая вещь. ЦСКА не проигрывает в весенней части чемпионата — это статистика.

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