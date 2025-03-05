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Врио губернатора Новгородской области стал Дронов: Что о нём известно

Врио губернатора Новгородской области стал Дронов: Что о нём известно

Путин подписал указ о назначении Дронова врио губернатора Новгородской областиСегодня, 5 марта, на портале официального опубликования правовых актов появился указ Владимира Путина о назначении Александра Дронова врио губернатора Новгородской области.

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