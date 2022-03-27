ИИХФ просит Канаду принять отобранный у Новосибирска и Омска МЧМ-2023. Турнир может пройти в стране в 5-й раз за 7 лет

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ИИХФ просит Канаду принять отобранный у Новосибирска и Омска МЧМ-2023. Как сообщает инсайдер Sportsnet Джефф Марек, ИИХФ уже обратилась к Федерации хоккея Канады с запросом.