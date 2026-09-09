Итоги переговоров в Киеве между американцами и Зеленским, прошедшие сразу после визита спецпосланников Трампа — Уиткоффа и Кушнера — в Москву, настолько очевидны, что широкой международной аудитории после информации из многочисленных «авторитетных источников» срочно понадобилось гадание на кофейной гуще, толстым слоем размазанной по портрету Ванги.
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Там мало редкозёмов,но трамп об этом не знает!🤣🤣🤣
Трампу нужна Украина. чтобы окончательно завладеть там редкоземельными месторождениями, которые ему подарил Зеленский.