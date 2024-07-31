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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не Глушенкова, а «Зенит» нужно сдерживать. Плана нет, и мы не будем его придерживаться». Карпин о матче с петербуржцами

«Ростов» сыграет с петербургской командой на выезде 3 августа.  – Следующий матч будет с «Зенитом». Как «Ростов» будет сдерживать Глушенкова? – Не Глушенкова, а «Зенит» нужно сдерживать.

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