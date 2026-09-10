Кәрим Ягъфәров яшүсмерләр арасында дзюдо буенча Европа беренчелегендә икенче урын алды

Дзюдо буенча Россиянең яшүсмерләр җыелма командасы 21 яшькә кадәрге спортчылар арасында Европа беренчелегенең команда турнирында икенче урынны алды.
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