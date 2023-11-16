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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-тренер «Сочи» Гаранин возглавил «Черноморец»

Экс-тренер «Сочи» Гаранин возглавил «Черноморец»

«Черноморец» объявил о назначении Вадима Гаранина на пост главного тренера. 52-летний специалист подписал контракт с клубом до конца сезона-2025/26.

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