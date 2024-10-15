Китай заявил о намерении углублять и расширять военные связи с Россией

Китаю и России следует углублять и расширять военное сотрудничество. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым в Пекине, сообщает ТАСС.
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