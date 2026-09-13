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Завершены съемки первого сезона сериала "Скуби-Ду: Начало", впервые в истории франшизы главного героя играет реальный пес

Завершены съемки первого сезона сериала "Скуби-Ду: Начало", впервые в истории франшизы главного героя играет реальный пес

Стриминговый сервис Netflix сообщил 13 сентября 2026 года, в воскресенье, о завершении съемок первого сезона сериала "Скуби-Ду: Начало" (Scooby-Doo: Origins).

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