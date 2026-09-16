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ИИ придумал свой язык, похожий на смесь метафор Джойса и технического сленга

ИИ придумал свой язык, похожий на смесь метафор Джойса и технического сленга

Автономные модели искусственного интеллекта начали общаться на странной разновидности английского языка, напоминающей смесь романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» и жаргона представителей технологической индустрии.

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