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Царьград

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В Москве завершилась подготовка системы электронного голосования к выборам

В Москве завершилась подготовка системы электронного голосования к выборам

Москва полностью готова к электронному голосованию на предстоящих выборах. С 18 по 20 сентября столица будет избирать депутатов Государственной Думы, а жители района Щукино - ещё и муниципальных депутатов.

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