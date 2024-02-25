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Панайотов назвал отличие россиян от американцев

Панайотов назвал отличие россиян от американцев

Александр Панайотов признался, что ощущал себя в США некомфортно. Об этом певец рассказал журналистам 5 Канала в кулуарах мероприятия, посвященному 90-летию со дня рождения Василия Ланового «Гордиться славою своих предков».

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