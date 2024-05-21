JAMA: бисопролол не уменьшает количества обострений у пациентов с ХОБЛ

По данным исследования, опубликованного в научном журнале JAMA, у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) бисопролол не уменьшает количество обострений, о которых сообщают сами пациенты, получая пероральные кортикостероиды, антибиотики или и то, и другое.
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