19 пользователей Reddit рассказали о профессиях, которые многие не знают, а люди там деньги зарабатывают

В мире десятки тысяч профессий и знать их все, естественно, невозможно. Особенно редкие. Пользователи Reddit поделились в одном из тредов какие необычные профессии им встречались и на каких необычных рабочих местах они трудились сами.
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