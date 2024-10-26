Давняя эволюционная тайна раскрыта: обнаружена «аномалия» в статистических данных

Ранее считалось, что организмы с относительно короткой эволюционной историей демонстрируют более высокие темпы эволюции размера тела, видообразования и даже вымирания, чем организмы с более длительной историей.
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