СМИ: ремонт китайских авто подорожал за год почти на четверть

Издания указывают на очереди в автосервисах и отсутствие запчастей. Но опрошенные Business FM эксперты это не подтверждают, по крайней мере у крупных брендовСтоимость ремонта китайских автомобилей за последний год выросла на 10-25%.
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