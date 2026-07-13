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«Виннипег» подписал контракт с 8-м номером драфта-2026 Бьерком на 3 года, кэпхит – 1,075 млн долларов

« Виннипег » подписал контракт с 18-летним шведским форвардом Вигго Бьерком контракт новичка на 3 года.

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