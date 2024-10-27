Чудодейственное растение, которым еще в древности лечили болезни

Об окопнике упоминается ещё в Х веке в известной медицинской поэме «О свойствах трав» французского ученого и врача Одо из Мена: «Корень, который отменно был в сливах горячих отварен, смешанный с медом еще, переломы целит и разрывы… Коль сомневается кто-то, что столько в окопнике силы, пусть растолченные корни готовит он с мясом вареным… Сломанным иль размозженным костям ты поможешь лекарством.
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