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Борис Ротенберг о пресс-конференциях сына в СКА: «Людям нравится, получается креативно. Человек пытается выражать мысли с юмором. Наверное, это хорошо»

«Каждый по-своему проявляет эмоции. Во всяком случае, людям это нравится. Это получается креативно. А если людям нравится, значит, это несет позитив.

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