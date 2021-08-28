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Тестирование вывело OnePlus Nord 2 в лидеры сегмента среднебюджетных смартфонов

Тестирование вывело OnePlus Nord 2 в лидеры сегмента среднебюджетных смартфонов

Выведенный на рынок чуть более месяца назад среднебюджетный флагман OnePlus под маркой OnePlus Nord 2 5G прошел тестирование камер специалистами DxOMark.

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