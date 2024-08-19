Столичные специалисты капитально ремонтируют около 80 объектов в Луганске в этом году

В этом году специалисты из столицы проводят капитальный ремонт около 80 объектов в Луганске. Работы осуществляются в рамках Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами Москвы и Луганской Народной Республикой.
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