Столичные специалисты капитально ремонтируют около 80 объектов в Луганске в этом году

В этом году специалисты из столицы проводят капитальный ремонт около 80 объектов в Луганске. Работы осуществляются в рамках Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами Москвы и Луганской Народной Республикой.