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Царьград

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Квинси Промес и его компания задолжали налогам более 955 тысяч рублей

Квинси Промес и его компания задолжали налогам более 955 тысяч рублей

Бывший футболист "Спартака" Квинси Промес имеет налоговую задолженность свыше 455 тысяч рублей. Компания ООО "Промес", связанная с продажей посуды, также в долгах на более чем 500 тысяч рублей.

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