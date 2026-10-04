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Сухой матч принес вратарю "Айлендерс" Сорокину звание первой звезды дня НХЛ

Сухой матч принес вратарю "Айлендерс" Сорокину звание первой звезды дня НХЛ

Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин признан первой звездой игрового дня НХЛ по итогам матчей 4 октября 2026 года.

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