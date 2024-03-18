У Макрона воспалился «нерв войны»

Николай Чусовский

К России!? Обратился с предложением к России! В то время когда Укропия ведёт террористические обстрелы гражданского населения приграничных, прифронтовых территорий, а страны запада (его Франция в том числе) обеспечивают Киев вооружением и боеприпасами для этого!? Он ...... Начни Макрон с себя; прекрати поставки, военную риторику, отзови своих "консультантов" с Укропии в соответствии с олимпийскими традициями, верни на олимпиаду Россию и Белоруссию, .... Тогда будет предмет для обсуждения ...