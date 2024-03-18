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У Макрона воспалился «нерв войны»

У Макрона воспалился «нерв войны»

Идею президента Франции об олимпийском перемирии на Украине в Москве признали дешевым самопиаром Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция попросит Россию прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже.

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Комментарии
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Николай Чусовский
К России!? Обратился с предложением к России! В то время когда Укропия ведёт террористические обстрелы гражданского населения приграничных, прифронтовых территорий, а страны запада (его Франция в том числе) обеспечивают Киев вооружением и боеприпасами для этого!? Он ......                Начни Макрон с себя; прекрати поставки, военную риторику, отзови своих &quot;консультантов&quot; с Укропии в соответствии с олимпийскими традициями, верни на олимпиаду Россию и Белоруссию, .... Тогда будет предмет для обсуждения ...
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19 час.
Валентина Мироненко
Не нерв у него воспалился, а мозг! Хотя о чем это я? Пустое место и есть пустое
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17 час.
Николай Артамонов
Когда он пропихнул говорит одно,когда его,то говорит другое!!!🤣
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17 час.

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