🇧🇷🇻🇪🇳🇮Верховный суд Венесуэлы уже признал прошедшие президентские выборы справедливыми, а Николаса Мадуро — законно избранным лидером на период с 2025 по 2031 год.
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🇧🇷🇻🇪🇳🇮Верховный суд Венесуэлы уже признал прошедшие президентские выборы справедливыми, а Николаса Мадуро — законно избранным лидером на период с 2025 по 2031 год.
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