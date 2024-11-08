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Киев отказался подписать соглашение с Будапештом из-за отказа поддержать членство в НАТО

Киев отказался подписать соглашение с Будапештом из-за отказа поддержать членство в НАТО

Украина не стала подписывать с Венгрией двустороннее соглашение о безопасности. Об этом, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, заявил президент Украины с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Eduard
Вот &quot;горе&quot; всем! Насмешил Комик!
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18 час.
Eduard
Никто вам и тебе ничего не должен!
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18 час.

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