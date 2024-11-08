Киев отказался подписать соглашение с Будапештом из-за отказа поддержать членство в НАТО

Украина не стала подписывать с Венгрией двустороннее соглашение о безопасности. Об этом, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, заявил президент Украины с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».