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Норвегия направит Украине 240 млн евро на укрепление ПВО

Норвегия направит Украине 240 млн евро на укрепление ПВО

Норвегия направит Украине 240 млн евро на укрепление противовоздушной обороны, в том числе 125 млн евро в рамках совместной инициативы с Германией, Данией и Нидерландами, сообщило Минобороны скандинавской страны в соцсети X*.

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