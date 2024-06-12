Норвегия направит Украине 240 млн евро на укрепление ПВО

Норвегия направит Украине 240 млн евро на укрепление противовоздушной обороны, в том числе 125 млн евро в рамках совместной инициативы с Германией, Данией и Нидерландами, сообщило Минобороны скандинавской страны в соцсети X*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии