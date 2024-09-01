В России начали по-новому рассчитывать оплату за сверхурочную работу

В России с 1 сентября поменялся расчет оплаты за сверхурочную работу. Отныне будет учитываться размер полной зарплаты со стимулирующими и компенсационными выплатами — в первые два часа минимум в полуторном размере, а в последующие — в двойном.
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