"Выстрел себе в ногу". Эксперт оценила идею ЕС запретить россиянам привычный "шенген"

Европейская туриндустрия пока не готова ограничить желание граждан РФ путешествовать по Старому свету Запрет на выдачу российским туристам стандартных шенгенских виз вряд ли возможен в ближайшее время, поскольку это ударит по интересам европейского турбизнеса, во всяком случае, никаких сигналов на этот счет компаниям РФ пока не поступает, заявила amic.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Россиян предупред...
- Т Преступность инос...
- В Госдуме обсудят...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым