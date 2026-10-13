"Выстрел себе в ногу". Эксперт оценила идею ЕС запретить россиянам привычный "шенген"

Европейская туриндустрия пока не готова ограничить желание граждан РФ путешествовать по Старому свету Запрет на выдачу российским туристам стандартных шенгенских виз вряд ли возможен в ближайшее время, поскольку это ударит по интересам европейского турбизнеса, во всяком случае, никаких сигналов на этот счет компаниям РФ пока не поступает, заявила amic.