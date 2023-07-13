Работодателям на заметку: проводите неделю направленную на снижение смертности от внешних причин

Смертность от внешних причин вызывает особую озабоченность общества, поскольку в большинстве случаев эти причины устранимы и, кроме того, отличаются относительно низким возрастом смерти.
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