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Работодателям на заметку: проводите неделю направленную на снижение смертности от внешних причин

Смертность от внешних причин вызывает особую озабоченность общества, поскольку в большинстве случаев эти причины устранимы и, кроме того, отличаются относительно низким возрастом смерти.

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