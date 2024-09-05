Новороссийские пляжи не работают из-за атаки морских дронов

Пляжи Новороссийска закрыли на фоне атаки морских беспилотников. Как рассказал глава города Андрей Кравченко, в районе набережной от улицы Исаева до Мысхако ограничено движение транспорта! Нельзя прогуливаться по набережной.
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