В День города Самары перекроют пять дорог

Из-за этого автобусы изменят маршрут.В Самаре в День города введут ограничения на дорогах. По информации мэрии, 8 сентября с 12:00 до 23:59 проезд будет запрещен по пяти участкам: по Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской), Шостаковича (от Фрунзе до Чапаевской), Вилоновской (от Фрунзе до ул.