Заявление: "2024 год будет посвящен всестороннему пересмотру национального законодательства"

Всесторонняя оценка внедрения национального законодательства в соответствии со стандартами ЕС - это первый шаг к началу переговоров о вступлении нашей страны в ЕС, заявила Кристина Герасимова, государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции, в эфире программы Paralela 47 на Radio Moldova.
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