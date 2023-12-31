Заявление: "2024 год будет посвящен всестороннему пересмотру национального законодательства"

Всесторонняя оценка внедрения национального законодательства в соответствии со стандартами ЕС - это первый шаг к началу переговоров о вступлении нашей страны в ЕС, заявила Кристина Герасимова, государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции, в эфире программы Paralela 47 на Radio Moldova.