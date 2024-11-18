Постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя проинформировал о том, что именно экс-глава правительства Соединённого Королевства Борис Джонсон убедил власти киевского режима не соглашаться на примирение с Москвой.
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