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Небензя напомнил в СБ ООН о роли Джонсона в отказе Киева от мирных соглашений

Небензя напомнил в СБ ООН о роли Джонсона в отказе Киева от мирных соглашений

Постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя проинформировал о том, что именно экс-глава правительства Соединённого Королевства Борис Джонсон убедил власти киевского режима не соглашаться на примирение с Москвой.

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