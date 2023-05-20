Мигранты хотят диктовать нам свои законы, а наши признавать НЕ собираются

Когда мы видим извиняющегося на камеру мигранта, перешедшего «красную линию», когда русские ребята из «Русской общины» пытаются культурно втолковать ему правила российского общежития, это НИчего НЕ значит.
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