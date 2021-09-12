Kia представила новые кроссоверы в Мюнхене

На автосалоне IAA Mobility состоялась премьера электромобилей Kia Sportage PHEV и EV6. Центральное место на своей экспозиции в Мюнхене Kia отвела модели с силовой установкой по схеме гибрида с внешней подзарядкой -- Sportage Plug-in hybrid (PHEV).