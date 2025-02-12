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Появились новые сведения о пекарне «Мельница» после отравления москвичей

Появились новые сведения о пекарне «Мельница» после отравления москвичей

Владелец раньше занимался строительным бизнесом.Появилась информация о владельце пекарни «Мельница» в Москве, где продавались пирожки с ртутью.

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