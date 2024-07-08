Кухня и дом
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Кухня и дом

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Свежие комментарии

Сегодня этот продукт есть в каждом доме, но мало кто догадывается, насколько сильно он мешает похудению.

Сегодня этот продукт есть в каждом доме, но мало кто догадывается, насколько сильно он мешает похудению.

﻿﻿Сегодня многие процессы на кухне оптимизированы для экономии времени - Сколько стоит мультиварка? То же самое касается и нарезанных, тертых и приготовленных продуктов, которые вы сейчас видите на прилавках магазинов.

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