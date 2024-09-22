Урбанист Сагдеев: «Делая новые широкие магистрали, мы приглашаем людей купить еще машин»

Что не так с новыми казанскими магистралями? Нужно ли запрещать электросамокаты? Почему города сталкиваются с дефицитом сотрудников коммунальных служб? Стоит ли стараться сделать лицо Казани более «татарским»? Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал один из основателей ТГ-канала «Казан Урбанчы», в миру – доцент КНИТУ Дмитрий Сагдеев.