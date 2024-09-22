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Татар-информ

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Урбанист Сагдеев: «Делая новые широкие магистрали, мы приглашаем людей купить еще машин»

Урбанист Сагдеев: «Делая новые широкие магистрали, мы приглашаем людей купить еще машин»

Что не так с новыми казанскими магистралями? Нужно ли запрещать электросамокаты? Почему города сталкиваются с дефицитом сотрудников коммунальных служб? Стоит ли стараться сделать лицо Казани более «татарским»? Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал один из основателей ТГ-канала «Казан Урбанчы», в миру – доцент КНИТУ Дмитрий Сагдеев.

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