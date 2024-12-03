Пик карьеры фельдмаршала Шереметева Итак, как мы помним из предыдущей статьи, оправившись после поражения под Нарвой, русские войска уже достаточно успешно воевали со шведами.
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Пик карьеры фельдмаршала Шереметева Итак, как мы помним из предыдущей статьи, оправившись после поражения под Нарвой, русские войска уже достаточно успешно воевали со шведами.
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