Вице-премьер: Запад потребовал от Украины сократить выплаты переселенцам

Украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что правительство Украины по требованию ряда стран Запада в ближайшее время может сократить или вовсе отменить выплаты на проживание ряду категорий вынужденных переселенцев.
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