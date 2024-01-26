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Вице-премьер: Запад потребовал от Украины сократить выплаты переселенцам

Вице-премьер: Запад потребовал от Украины сократить выплаты переселенцам

Украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что правительство Украины по требованию ряда стран Запада в ближайшее время может сократить или вовсе отменить выплаты на проживание ряду категорий вынужденных переселенцев.

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