Правительство Великобритании обнародовало план сокращения обязательного карантин

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Путешественники, прибывающие в Англию с 15 декабря 2020 года, могут сократить продолжительность своей обязательной самоизоляции более чем на неделю, поскольку правительство Великобритании раскрывает новую стратегию проверки международных прибытий.