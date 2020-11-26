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Правительство Великобритании обнародовало план сокращения обязательного карантин

Путешественники, прибывающие в Англию с 15 декабря 2020 года, могут сократить продолжительность своей обязательной самоизоляции более чем на неделю, поскольку правительство Великобритании раскрывает новую стратегию проверки международных прибытий.

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